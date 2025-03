Szoboszlai berágott a meccsen, mindenkit faképnél hagyott

Sokat bukott egy hét alatt a Liverpool focicsapata. A Vörösök múlt kedden kiestek a Bajnokok Ligájából, s úgy tűnik, Szoboszlai Dominikék egykönnyen nem heverték ki a Paris Saint-Germain ellen elveszített büntetőpárbajt. A vasárnapi, Newcastle elleni Ligakupa-döntőn is a szokottnál fásultabb volt a csapat, az ellenfél teljesen megérdemelten nyert 2-1-re.

Szoboszlai Dominik nagyot hajtott, de nem járt sikerrel Fotó: Justin Setterfield

Szoboszlai Dominik végig pályán volt a fináléban, mindent megtett azért, hogy 0-2 után visszajöjjön a meccsbe a Pool. Mivel a védők és a középpályások helyére csatárok álltak be, olyan is előfordult, hogy a magyar játékos volt a Liverpoolban a középhátvéd, aki leghátul szedte össze a labdákat, s próbált irányítani. Összességében számára is keserű emlék az összecsapás, de egy jelenet megmosolyogtatta a nézőket. Még az első félidőben a földre került Alexis Mac Allister, Szoboszlai Dominik pedig azonnal ott termett, hogy felsegítse csapattársát. Az argentin azonban nem iparkodta el a dolgot, ő még a földön ülve reklamált a játékvezetőnél. Szoboszlai várt egy darabig, majd amikor ezt megunta, dühösen hagyta ott Mac Allistert.

Íme a jelenet videón:

Szoboszlai hazatért

A keserű napok után Szoboszlai Dominik hétfőn hazatért a válogatotthoz. Marco Rossi csapata csütörtökön és vasárnap játszik a Nemzetek Ligájában Törökország ellen.