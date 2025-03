Egy héten belül két pofont kapott a Liverpool focicsapata. A Vörösök előbb kiestek a Paris Saint-Germain ellen a BL-ből, vasárnap pedig a Ligakupa döntőjét veszítették el. Szoboszlai Dominik együttese 0-2-ről a 94. percben ugyan szépíteni tudott, de a Newcastle megérdemelten nyerte meg 2-1-re a meccset.

Szoboszlai Dominik először lépett pályára a Ligakupa fináléjában Fotó: Sebastian Frej/MB Media

Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, a meccs után érthetően csalódott volt. A This is Anfield szurkolói oldal egyik játékost sem magasztalta az egekig, így a magyar középpályás is visszafogottabb értékelést kapott. Közepes osztályzatot, 10-es skálán 5-öst adtak neki.

"Ugyanannyit tett bele a meccs, mint a többi játékos. Látszik, hogy az utóbbi meccsek miatt ő is kimerültebb lett. Robotolt, dolgozott, de ez most kevés volt. Nem tudott irányítani a középpályán, nem volt eléggé kreatív"

- írta a szurkolói oldal.

Szoboszlai számára egy esély maradt

A Liverpool a szezonban kiesett az FA-kupából és a BL-ből, s elveszítette a Ligakupa döntőjét. Maradt a bajnokság, ott mindne remény megvan az aranyéremre, hiszen 12 ponttal vezet a gárda a másosik Arsenal előtt.