"Nincs primadonnáskodás" - Marco Rossi megmondta a véleményét Szoboszlairól

Marco Rossi szövetségi kapitány olaszországi otthonában, a Nápolyhoz közeli Pozzuoliban nyilatkozott az MLSZ TV-nek a magyar labdarúgó-válogatott hétvégén kezdődő összetartása, illetve Szoboszlai Dominikék Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozó párharca előtt.

Rossi (jobbra) szerint Szoboszlai csapatkapitányként is nagyot fejlődött a kinevezése óta Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Olasz-magyar szakvezetőnk többek között a válogatott vezéréről és egyben csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét.

Szoboszlai még sokmindenben fejlődhet

Rossi szerint a Liverpool magyar sztárja ifjú kora ellenére jól látja el a pozíciójával járó feladatokat, és úgy érzi, minden topligás kulcsjátékosára is igaz, hogy nem mutatnak sztárallűröket.

Nálunk nincsenek problémák azzal kapcsolatban, hogy ki kerül a címlapokra, mint például a csapatkapitányunk, Dominik.

Jelenleg ő az egyik legnépszerűbb játékos, aki Európa és a világ egyik legjobb klubjában játszik, mégsem mutat sztárallűröket. Éppen ellenkezőleg: mivel ő a csapatkapitány, egyre népszerűbbé kell válnia nem csak a szurkolók, de a csapattársai körében is. Vezetőjükként kell tekinteniük rá, aki segít nekik a nehéz pillanatokban. Ha visszagondolunk arra, amikor megkapta a csapakapitányi karszalagot, és összehasonlítjuk a jelenlegi helyzettel, hatalmas fejlődésen ment keresztül. És meggyőződésem, hogy sok tekintetben továbbra is sokat tud fejlődni, és ő egy óriási érték számunkra. Akárcsak a többi játékos, akik topklubokban szerepelnek. Mindannyiuknak az is a feladatuk, hogy segítsék azokat, akik még nem értek el erre a szintre, de a segítégükkel oda akarnak jutni. A válogatottban a csapatmunka, az együttműködés kulcsfontosságú, és sokszor jól is csináltuk. (...)

Minden válogatott játékosunk, különösen, akik a legjobb bajnokságokból érkeznek, mindig a csapat rendelkezésére állnak, és nem mutatnak sztárallűröket, nincs primadonnáskodás

– jelentette ki Szoboszlairól és válogatottbeli társairól Marco Rossi, akivel a teljes beszélgetést a fenti YouTube-videón tudod megnézni.