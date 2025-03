Özönlenek a gratulációk, a Liverpool focicsapata üzent Szoboszlai Dominiknak

Kedden feleségül vette menyasszonyát Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik októberben kérte meg szerelme kezét Fotó: Instagram

A Liverpool magyar focistája az Instagramon tudatta a nagy hírt házasságáról.

A bejelentés óriási sikert aratott, rengeteg gratuláció érkezik a szerelmesek felé. A Liverpool hivatalos oldala is gratulált, s több labdarúgó is megnyilvánult. Köztük a holland Justin Kluivert is, akivel Dominik a Lipcsében játszott együtt. A Manchester City norvég csatára, Erling Haaland peszgővel és vörös szívvel reagált, de még Curtis is üzent a magyar válogatott csapatkapitányának.