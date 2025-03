Marco Rossi törheti a fejét: két súlyos döntést kell meghozni

Két nagy visszatérőt jelentett be hétfőn délután Marco Rossi. A válogatott szövetségi kapitánya felsorolta annak a keretnek a névsorát, akikkel a csapat felveszi a harcot a törökök ellen. A kétmeccses csata tétje nem kicsi, a győztes ott lehet, a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályában. Szeptemberben volt utoljára válogatott Gulácsi Péter és Kerkez Milos, ők most újra lehetőséget kapnak. A személyükkel kapcsolatban pedig komoly döntést kell hozni.

Marco Rossi csapatára három nap alatt két meccs vár Fotó: Koncz Márton

A válogatottban jelenleg két olyan poszt van, amelyre két-két focista is pályázhat egyenlő eséllyel. Valaki mellett dönteni kell, holott mindannyian esélyesek arra, hogy a kezdőcsapatban kapjanak szerepet.

Rossi és a kapusok

A kapitány négy kapust hívott be, közülük Gulácsi Péter és Dibusz Dénes is többször volt alapember a közelmúltban. Gulácsi fél év után tér vissza, Dibusz pedig másfél hónapot hagyott ki sérülés miatt, ő vasárnap védett újra a Ferencvárosban. A kapitány most törheti a fejét, melyikükre szavazzon.

Kerkez vagy Nagy Zsolt

A baloldali szárnyvédő posztján Kerkez Milos lassan a Premier League legjobbja. A Puskás Akadémiában szereplő Nagy Zsolt pedig az NB I-ben termeli a gólokat, s a bajnoki címre törő felcsútiak egyik legnagyobb kincse. Noha elképzelhető lenne, hogy mindketten ott legyenek a kezdőben, de az ideális posztjukon csak egy embernek jut hely. Rossi ezzel a kapcsolatban elmondta, a múltban többször is kísérletezett, kipróbált új dolgokat, Németországban szeptemberben erre fáztunk rá, amikor kikaptunk 5-0-ra. A törökök elleni csata nem az a párharc lesz, amikor kísérletezünk különféle taktikákkal.

Az első meccset március 20-án Isztambulban, a visszavágót 23-án Budapesten rendezik.