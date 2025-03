A magyar labdarúgó-válogatott idei első mérkőzéseire készül. Az ellenfél Törökország lesz a Nemzetek Ligája rájátszásában. Marco Rossi március 10-én, hétfő délután kihirdette a keretét, amely több nagy meglepetést hozott.

Marco Rossi magyar válogatott keretébe több meglepő név került be Fotó: Csudai Sándor

A nemzeti együttesbe ezúttal két újonc, Dárdai Bence (Wolfsburg) és Tóth Alex (Ferencváros) kapott meghívót. Gulácsi Péter, Szalai Attila és Callum Styles hosszú idő után visszatér, az NB I góllövőlistáját vezető Böde Dánielnek azonban nem szavazott bizalmat Marco Rossi. Az olasz szakember tisztázta a Paks csatárával kapcsolatos döntését.

"Rendre felmerül, hogy miért nem hívunk be másokat. Figyelünk mindenkit, de nem elég két jól lehozott mérkőzés ahhoz, hogy valaki válogatott legyen. Törökországban Yildiz, Güler, Yilmaz kaliberű játékosok játszanak, akik teljesen más színvonalat képviselnek, mint az NB I. Ne feledjétek, hogy Szoboszlai teszi ki a válogatott értékünk felét. Az nem elég, hogy valaki vezeti az NB I góllövőlistáját, mi ennél több dolgot figyelünk. Maximálisan tisztelem Böde Dánielt, de amikor valakit felküldünk a pályára Németország vagy Hollandia ellen, teljesen mást várok tőlük" - mondta a kerethirdetés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi. A 60 éves kapitány bízik Szalai Attilában, és örül annak, hogy Belgiumban, a Standard Liege-nél egyre gyakrabban lép pályára.

"Ami Attilát illeti, végre egy minimális folytonossággal játszatják. Négyből három mérkőzést kezdőként játszott Belgiumban. Még nem érte el a csúcsformáját, de azért hívtam meg, mert biztosítani akarom róla, hogy bízok benne. Nagy Ádámot most nem hívtuk meg a kevés klubszintű játéka miatt, de ettől függetlenül őt is rettenetesen tisztelem, mellettük Lang Ádámot sem felejtettem el, aki játékba lendült a Debrecennél. Szalai a védelem tengelyének bal szélén lehet fontos szereplő, azon a poszton ketten válthatják egymást Dárdai Mártonnal. Ha szimpátia alapján választanék, 50 játékost is behívnék."

A magyar válogatottnak kevés felkészülési ideje lesz

Rossi többször felhozta, hogy a taktikai elemek tekintetében nem tervez drasztikus változásokat eszközölni, miután az idő szűkössége miatt ezeket nem lenne idő kidolgozni.