Szalah távolodik az aranylabdától, sokkoló név lehet a befutó

Tizenegyesek után a Liverpool már a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében búcsúzott a Paris Saint-Germain ellen. Szoboszlai Dominikék hiába nyerték meg a BL alapszakaszát, a nagy egóktól (Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos) megszabaduló PSG mindkét találkozón remekül játszott az angolok ellen. A kiesés Mohamed Szalah-nak kifejezetten fájhat, így ugyanis rontott az aranylabda megnyerésének esélyein. Raphinha ezzel szemben újfent kulcsszereplője volt a Barcelonának, a Benfica ellen 3-1-re megnyert találkozón két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Raphinha (középen) bejelentkezett az aranylabdáért Fotó: NurPhoto via AFP

A mindkét oldalon bevethető szélső 2022-ben még a Leeds Unitedben futballozott, azon a nyáron szerződtette 58 millió euróért (23 milliárd forint) a katalán sztárcsapat. Raphinha sokáig nem igazán találta a számításait Spanyolországban, emiatt közröhej tárgyává vált a szurkolók jelentős részénél.

Raphinha ihletett formában

Hansi Flick vezetőedző tavaly nyári érkezésével azonban Raphinha pályafutásában is új szakasz kezdődött. A Barca kezdőjéből szinte kihagyhatatlan lett, és elképesztő formában kezdett el futballozni az idei szezonban. Minden sorozatot figyelembe véve 41 tétmérkőzésen 27 gólja és 19 gólpassza van. Ebből a BL-ben elért 11 gólja és öt asszisztja külön kiemelendő teljesítmény. A 28 éves szélső esetében fontos megjegyezni, hogy ugyan a gólok tekintetében összességében elmarad Szalah-tól (32), de Raphinha mindössze egyszer talált be büntetőből, még Szalah 11 gólt is tizenegyes után ért el.

Raphinha a Spanyol Szuperkupát már megnyerte a Barcelonával, csapata a BL-ben ott van a negyeddöntőben, a spanyol bajnokságot vezeti, a Spanyol Kupában az elődöntőben jár. Ha mind ő, mind pedig a Barcelona tudja tartani ezt a formát, könnyen elképzelhető, hogy a 31-szeres brazil válogatott a csúcsra ér és aranylabdás lesz, ehhez azonban Szalah mellett a Real Madrid klasszisainak (Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham), valamint Ousmane Dembelének (PSG) is lesz egy-két szava.