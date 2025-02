Aggódnak miatta, balhés csatár jöhet a Fradiba

A Ferencváros az elmúlt évekhez hasonlóan a téli átigazolási időszakban is aktív, a felnőttkeret megerősítése (Lenny Joseph, Alekszandar Csirkovics, Gróf Dávid, Júlio Romao, Naby Keita) után a hosszútávú jövőre is tervez és 18 éves brazil támadót készül szerződtetni Guilherme Henrique személyében.

Guilherme Henrique leigazolásáért dolgozik a Fradi Fotó: Árvai Károly

A fiatal támadó az U20-as csapatban szerepelt eddig, a hírek szerint 18 éves játékosért nem kell fizetnie a zöld-fehéreknek, de Corinthians megtartja a focista játékjogainak 30 százalékát, ami a játékos további értékesítésének szempontjából érdekes, írja az Origo.

Guilherme Henrique a Fradié lehet

A zöld-fehérekhez közel álló Üllői129 is megerősítette, hogy a 18 éves játékos iránt érdeklődik a Fradi. Egy kis aggodalma a klubnak azonban lehet a közös munkára nézve. Henrique tavaly megnyerte klubjával a tartalékbajnokságot, azonban – a helyi hírek szerint fegyelmi okokból – kikerült a 2025-ös keretből és az utóbbi időben az U18-as kerettel készült.

🚨EXCLUSIVA: O Corinthians liberou o atacante Guilherme Henrique, do Sub-20, ao Feréncvaros, da Hungria.



Jogador sai em definitivo, sem custos, e deixa 30% de seus direitos econômicos com o Timão. pic.twitter.com/I8Pq80Abza — Luis Fabiani (@luissfabiani) February 11, 2025

Guilherme Henrique jobbszélső, de balszélsőként és csatárként is bevethető, a klub U20-as csapatában 40 mérkőzésen hat, az U17-es együttesben 60 találkozón 17 gólt szerzett.

