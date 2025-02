Dárdaiék sem maradnak, menekülnek a focisták a Herthából

Ha eddig reménykedtek is a feljutásban, már biztosan lemondtak róla a Hertha Berlinnél. A német gárda a hétvégén az utolsó Regensburg otthonában kapott ki 2-0-ra, s továbbra is csak a 12. helyen áll a tabellán. A Hertha 2023 nyarán esett ki a másodosztályba, ott az első szezonban Dárdai Pállal nem tudtak visszajutni az élvonalba, a magyar tréner helyére érkező Christian Fiéllel pedig rosszabbul szerepelnek a berliniek. A klubnál a nyáron földindulás várható, 17 játékos távozhat az első keretből, köztük a magyar válogatott labdarúgók is.

Dárdai Márton átigazolással juthat vissza az élvonalba / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Herthánál már most tudják, hogy teljesen át kell alakítaniuk a csapatot a nyáron. A legnagyobb sztárokat nem tudják megtartani, a 19 éves Ibrahim Mazát többek közt a Manchester City és az Atlético Madrid is vinné. De Dárdai Pál két fia sem marad a klubnál: Dárdai Márton azok között van, akiket Bundesliga-csapatok figyelnek, ő így visszatérhet az élvonalba. Bátyja, Palkó elégedetlen a helyzetével, a kevés játékperc miatt dühös, ezért mindenképpen távozna. Berlini lapok szerint nem is marasztalják őt.

Minden Dárdai eltűnik Berlinből

Arra kevesen gondoltak volna, hogy 28 év után nem lesz Dárdai a Hertha egyetlen csapatában sem. Az édesapa, Pál, 1997 januárjában 20 évesen érkezett, s mindhárom fia itt kezdett el focizni. A legkisebb gyerkőc, Bence tavaly igazolt az élvonalbeli Wolfsburghoz. Dárdai Pál egyelőre még ott van Berlinben, de "csak" mint a klub játékosmegfigyelője.