Dárdai Márton már választott, magyar lányt szeret a focista

Heteken belül el kell annak dőlnie, hogy Dárdai Márton a jövőben melyik fociválogatottat erősítse. Dárdai Pál középső fiát Marco Rossi szövetségi kapitány is felkereste Berlinben, s azt javasolta neki, hogy válassza a magyar nemzeti együttest. Válogatottunk szövetségi kapitánya szerint jó esély van arra, hogy a védő már a márciusi felkészülési mérkőzésen a magyar címeres mezt öltse magára.

A középső Dárdai-fiú a Hertha Berlin alapembere Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ha a fociban még nem is döntött Márton, szerelmének egy magyar lányt választott. A focista párja immár három éve Vanessza, kapcsolatukat nem is titkolják. A fiatalok az ünnepeket is közösen töltötték, az év végét az Emírségekben, s az arab sivatagban töltötték. A képek alapján tökéletes az összhang Marci és Vanessza között.

A Dárdai fiúk közül egyébként a legidősebb, Palkó már bemutatkozott a magyar válogatottban. Erre minden esélye van Mártonnak is, aki korosztályos szinten német színekben focizott. A legkisebb fiú, a támadó Bence már testvéreivel együtt szerepel a Hertha Berlin felnőtt csapatában, ahol édesapjuk az edzőjük.