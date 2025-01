Mélyütés Verstappennek, anyázáson múlhat a Forma-1 vb-címe

Mostantól minden versenyzőnek nagyon kell vigyáznia a szájára a Forma–1-ben, de talán éppen a világbajnok Max Verstappennek a leginkább. Az idei szezon előtt szigorítás került a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nemzetközi sportkódexébe: súlyos büntetések várnak a káromkodó pilótákra.

A pilóták közül Verstappennek (az FIA-elnök Bin Szulajm mellett) kell a leginkább visszafognia magát / Fotó: AFP

Az első ilyen alkalom 40 ezer euró (16,3 millió forint) pénzbírságot von maga után, a második a summa kétszeresét, a harmadik a háromszorosát – továbbá egyhavi kizárást és pontlevonást.

Verstappen nagy bajba kerülhet

Verstappen és társai fizetéseinek ismeretében ez utóbbi tételek lehetnek a legfájóbbak, hiszen a sűrű versenyprogramban egy hónap alatt akár három futamot is rendezhetnek, az elvett és/vagy nem megszerzett pontokon még a világbajnoki cím sorsa is múlhat. Sajtóértesülések szerint ez még az FIA-n belül is nagy vitákat generált, de az arab emírségekbeli elnök, Mohammed bin Szulajm keresztülvitte az akaratát, méghozzá gyors szavazással, a döntésben leginkább érintettek beavatása nélkül. Az F1-es autóversenyzőket képviselő szervezet (GPDA) egyelőre nem kommentálta a hírt, de egy toppilótához közeli forrás a neve elhallgatását kérve így reagált a BBC-nek:

Diktátorként viselkedik

– célzott az arab FIA-vezérre.

A szervezet indoklása szerint a cél tovább javítani a döntéshozás átláthatóságát és következetességét; és helytelen magatartás esetére hasonló szabályokat alkalmaz például a profi amerikaifutball-liga (NFL), a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az olimpiai bizottság (IOC) is.

Vulgáris beszédért már a tavalyi szezon végén már súlyos büntetést kapott Verstappen (közmunka) és Charles Leclerc (10 ezer euró), miután káromkodtak egy sajtóeseményen.