„Tönkreteszik az életét” – a bolondját járatják a doppingbotrányba került Kenderesi Tamással

Több mint másfél éve, egészen pontosan 19 hónapja nem képes döntést hozni a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamás ügyében, akivel szemben a biológiai útlevelében talált anomáliák miatt indult eljárás. A Nemzetközi Antidopping Csoport (WADA) által közzétett tényeket pontról pontra cáfolta a magyar úszó jogi csapata, így az ügy a CAS elé került, ahol már a fellebbviteli szakaszban van - immár 19 hónapja. Január 21-én, kedden a testület harmadszor is megváltoztatta az ítélethozás határidejét, Kenderesi jogi képviselője az SzPress Hírszolgálathoz eljuttatott nyilatkozatban fejtette ki álláspontját a kialakult méltatlan helyzetről.

Kenderesi Tamás ügyét megint elhalasztotta a CAS / Fotó: Xinhua via AFP

Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy tárgybéli ügyben már nemhogy döntés nem születik 19 hónapja, de gyakorlatilag az egész ügyet semmibe veszik és az ügyfelet arra sem méltatják, hogy a saját ügyéről megfelelően tájékoztassák

– írta Kenderesi Tamás jogi képviselője.

„Talán a bíróságnak nem tűnt fel, hogy az immár sokadszorra meghosszabbított határidő is eltelt 2025. január 20. napján, ugyanakkor a sportolónak és jogi képviselőjének, de még a sajtónak is annál inkább! Egy ártatlan nemzetközi sportoló sportkarrierjéről és életéről van szó, melyet az indok nélkül elhúzódó eljárás egyszerűen tönkretesz! Egy ilyen helyzetben a sorozatos, indokolás nélkül halasztás nehezen értelmezhető, különösen azért, mert a bíróság a saját eljárási szabályzatát sem tartja be."

"Méltatlan a CAS-hoz, a CAS bíráiként eljáró kiemelt szaktudású jogi szakemberekhez, a magyar sporthoz és a magyar sportolókhoz, hogy egy doppingügyet – melynek jelen esetben csak a másodfokú eljárási díja 44.000 svájci frank (19 millió forint - a szerk.) – így kezeljenek.”

Kenderesi karrierjét tönkreteszi a doppingvétség

Kenderesi Tamás mindössze 19 évesen szerzett olimpiai bronzérmet. 2016-ban, Rióban 200 méter pillangón lett harmadik egy olyan mezőnyben, amelyben az úszás legnagyobb legendája, Michael Phelps versenyzett. A magyar sportoló két évvel később szintén ebben a számban lett Európa-bajnoki ezüstérmes. Utoljára a 2022-es budapesti vb-n versenyzett, ahol 200 pillangón hatodik lett a világcsúccsal győztes Milák Kristóf mögött. Ennyi kihagyással szinte semennyi esélye sincs arra, hogy folytatni tudja a karrierjét.