Cápacsali lett Besenyei Péter barátjából

Minden horgász hallott már olyan történetet, amikor pecatársuk azzal kérkedett, hogy piros zoknival vagy éppen szalonnával csalt horogra halat. Arra voltunk kíváncsiak, vajon a horgászat nagykövetei is kipróbáltak-e egy-egy extrém csalit. A válasz többeknél igen volt, sőt, akadt olyan is, aki halat is tudott fogni.

Ember a horgon

Besenyei Péter nemcsak pontyokra, hanem cápákra is szokott horgászni / Fotó: Bors

Kijelenthetjük: az extrém csalik versenyét a műrepülő-világbajnok, Besenyei Péter nyerte, aki barátját kínálta fel a cápáknak egy horgászaton.

Tengeren horgásztam a barátaimmal, amikor kitaláltuk, hogy a legeredményesebben úgy foghatunk cápát, ha egy embert kínálunk fel csalinak. A barátom vállalkozott rá, így a hajó mögé kötöttük, és úgy vontattuk. Szerencsére nem kapott rá egyetlen cápa sem, így megúszta a kalandot

– nevetett Besenyei Péter.

Kanállal csuka

A bokszvilágbajnok Erdei Zsolt rablóhalazáshoz használt különleges csalit.

Erdei Zsolt szép csukákat fogott evőkanállal / Fotó: Gigor Csaba

– A Holt-Körösön óriási csukákat fogtam hajlított kanállal.

Evőkanalat hajlítottam meg, kifúrtam, majd hármas horgokat kötöttem rá. Úgy működött, mint egy villantó.

Ez a módszer hihetetlen eredményes volt, több mint tíz csukát fogtam, a legnagyobb hat kiló körüli volt. Azt viszont sajnálom, hogy nekem eddig nem mesélte Besenyei Péter, hogy embert is lehet felkínálni csalinak. Szívesen kipróbáltam volna, amikor együtt harcsáztunk az Ebro-folyón, hogy mennyire zabálják Petit a bajszosok – viccelődött Madár.

Rántott csirkecombra márna

A Jászai Mari-díjas színész, Straub Dezső évtizedek óta pecázik, és a furcsa csaliktól sem riad vissza.

Straub Dezsőn kifogtak a márnák / Fotó: Gigor Csaba

Zabálták a rántott csirkecombot a márnák.

– Budapesten, a Hajógyári-szigeten anno volt egy étterem, amelynek alkalmazottjai a Dunába szórták az ételmaradékokat, így rászoktak a főtt ételre a halak. Túlzás nélkül állíthatom, csak azzal lehetett fogni. Ezt tudtam, így rántott csirkecombot tettem a horogra. Pillanatok alatt jött is a kapás, csak olyan erő volt ezekben a vadvízi márnákban, hogy sajnos nem tudtam partra húzni őket – fogalmazott a Borsnak Straub Dezső.

Kapnak a piros rongyra

Az új nagykövet, a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Fodor Rajmund is tett már fel a horogra nem hétköznapi csalit, igaz, ő nem halat, hanem békákat fogott. – A bajszosok zabálják a békákat.