Szakított a sztárpár, David Beckham és Victoria utódjának tartották őket

Marcus Rashforddal szakított a Love Islander valóságshow sztárja, Grace Jackson - írja a The Sun. A brit lap novemberben arról tudósított, hogy a Manchester United 25 éves labdarúgója randizott a szintén 25 esztendős Grace-szel, már az új David és Victoria Beckhamként beszéltek róluk. Úgy tűnik, korai volt.

Fotó: Alex Livesey

Sajtóhírek szerint Grace ráébredt, hogy Marcus nem gondolta komolyan a kapcsolatot, a nő már az Instagramon sem követi a focistát.

Grace rájött, hogy nincs jövőjük, ezért úgy döntött, megszakítja a kapcsolatot. Amikor télen lehetősége adódott, hogy részt vegyen a Love Island All Starsban, Grace azonnal élt vele, szeretné maximalizálni a nyilvánosságot, hogy segítse a modellmunkáját. Ha a műsorban megtalálja a szerelmet, az egy bónusz, különösen, mivel nyáron nem talált megfelelő párt

- nyilatkozta a The Sunnak egy bennfentes.

A 25 éves Grace - akit több mint 600 ezren követnek az Instagramon - olyan brit sorozatokban és valóságshow-kban játszott főszerepet, mint a Kísértés (Love Island) vagy a The Only Way is Essex, amelynek forgatásán összejött a főszereplővel - teszi hozzá az Origo.