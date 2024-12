Szívbemarkoló, ahogy sírva fakadt a világsztár a nyilatkozata közben – Videó

Egyből szenzációs teljesítménnyel rúgta be a Londonban zajló darts-világbajnokság ajtaját a 17 éves létére is favorit Luke Littler. A tavaly már döntőig menetelt angol közönségkedvenc úgy nyert 3-1-re Ryan Meikle ellen, hogy a negyedik játszmát világbajnoki rekordot jelentő, 140,91-es szettátlaggal húzta be. Mégsem bírt a könnyeivel a meccset követően, az őt ünneplő tömeg előtt.

Littlerből a győztes bemutatkozása után előtörtek az érzelmei a darts-vb-n / Fotó: Zac Goodwin - PA Images



Pedig az utolsó játszmában parádézott, milliméterekre volt a szenzációszámba menő, tökéletes "9 nyilastól": 11, 10, majd megint 11 nyilat használt fel a legekben.

A találkozó után még a színpadon elsírta magát Littler, aki később elárulta, hogy élete egyik legnehezebb meccsét élte át és nagyon feszült volt.

– Kicsordultak a könnyeim. Egyszerűen túl sok volt beszélni a színpadon. Valószínűleg ez volt a legkeményebb meccsem, amit valaha játszottam. Küzdenem kellett a végéig. Előzetesen minden rendben volt, de amint a játékvezető azt mondta, hogy kezdődik a mérkőzés, szinte képtelen voltam dobni

– mondta utóbb Littler, már a későbbi sajtótájékoztatóján utalva a hazai közönségkedvencként rá nehezedő iszonyatos nyomásra.