„A feleségemtől kikaptam volna" - Ismét műteni kellett a magyar olimpiai bajnokot

Egy idősödő labdarúgónak nem újság, hogy fáj a lába, hiszen a sok év alatt lefutott kilométerek okán - a rúgásokról nem is szólva - úgymond benne van a pakliban, hogy rendbe kell tenni az elhasználódott "virgácsokat". Így van ez az Újpesti Dózsa gyors lábú szélsőjénél is, Nagy Lászlót szintén utolérte a szike.

Nagy László újabb műtéten esett át Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

- Igen, ez az évem a teljes szervízelésemről szól – mondta az olimpiai bajnok, aki már a hetvenötödik életévét tapossa. - Előbb a jobb térdem, aztán a szívem, most pedig a bal térdem miatt kellett randevúznom az orvossal. Mondhatom, már rutinos beteg vagyok, illetve nem is beteg, inkább sérült, de nem lelkileg.

Nagy Lászlót, az újpestiek közönségkedvencét a legutóbbi hazai találkozó előtt felköszöntötték a Szusza Ferenc Stadion gyepén, amit nagyon megköszönt az ünnepelt, de mint mondta: nem maradhatott sokáig a nézőtéren.

- Sietnem kellett haza, ugyanis a feleségemtől nagyon kikaptam volna, ha végig maradok. Másnap kellett a kórházban jelentkeznem, ugyanis most a bal térdembe kaptam egy protkót. Így már mindkettő szuper, bízom abban, hogy egyszer még a labdába is belerúghatok. Mert milyen futballista az, aki a felé guruló labdát átlépi ahelyett, hogy visszapasszolná?

Nagy László kicsit megijedt

A magyar válogatottal az 1978-as vb-n szereplő futballista még elmesélte, megijedt egy kicsit, hiszen lelkileg felkészült arra, hogy műtőasztalra kerül, de valami miatt csúszott a műtét.

- Állítólag nem volt rendes fűtés a műtőben – mesélte nevetve. - Mondtam is a doktornak, hogy húzzon kesztyűt, ha fázik a keze, de legyünk már túl az egészen.

Nagy László már otthon van, amint megtudtuk tőle, minden a legnagyobb rendben van vele.

- Egyelőre még vigyázni kell a mozgással, a jövő héttől kezdve kezdődik a gyógytorna. Emlékszem, a korábbi műtétem után is tornáznom kellett, nem volt túl kellemes, de használt. Remélem, így lesz most is, és akkor már csak az segítené még jobban a gyógyulásomat, ha az Újpest győzelmekkel lepne meg a bajnoki meccsein.