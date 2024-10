„A futball megölte az apámat" - a Fradi legendája reagált a botrányra

- A futball megölte az apámat - állítja John Stiles, a világbajnok Nobby Stiles fia, aki szerint édesapja azért halt meg demenciában, mert pályafutása során rendkívül sokat fejelt. A vizsgálatok szerint Stiles agykárosodást szenvedett - írja az Origo. Szokolai László a Ferencváros válogatott csatára ugyan nem volt hórihorgas támadó, mégis sok gólt fejelt. Számolatlanul bólintotta, csúsztatta kapuba a beadásokat, mint mondta, minden labdába bele fejelt, ami csak felé érkezett.

- Hallottam én is a hírt Stiles-ról, és természetesen fejet hajtok a gyászolók előtt, de azért egy kérdés az eszembe ötlik. Azok az emberek, akik szintén elhunytak a gyógyíthatatlan betegség következtében, de soha nem fejeltek bele a labdába- gondolom ők vannak sokkal többen – ők is a futball miatt távoztak közülünk? - vetette fel a kérdést Szokolai, a Ferencvárossal egyszeres bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes legendás csatár.

Az egykori 12-szeres válogatott kiemeli, még mindig jól emlékszik a régi mérkőzéseire, pedig rengeteget fejelt bele a labdákba.

- Nekem szerencsére nem okozott maradandó sérülést egy-egy fejesem, pedig akadt olyan is, ami ágyúlövésre emlékeztető erősségű volt. Emlékszem, 1978-ban a szovjetek ellen játszottunk Európa-bajnoki selejtezőt október 11-én - csak azért mondom a pontos dátumot, hogy bizonyítsam a szavaimat – amikor Váradi Béla lőtt be egy szögletet, iszonyatos erővel süvített a labda, én pedig - egy életem, egy halálom - beletettem a fejemet és a hálóba csúsztattam a labdát. Talán, ha akkor telibe találja a fejem, most kevésbé emlékeznék a történtetekre...

Szokolai hozzátette, minden embert más fából faragtak, neki szerencséje van, hogy a keményebb alapanyagból mintázták meg egykoron.