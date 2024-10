Mindenki őt akarja, Szoboszlai mellett köthet ki a magyar focista

Edzője után Gyökeres Viktor is Angliába igazolhat Portugáliából. A legújabb hírek szerint a Sporting mestere, Rubén Amorim lesz a Manchester United kiválasztottja a menedzseri posztra. Vele érkezhet a magyar származású, de svéd válogatott Gyökeres is, akit egész Anglia figyel.

Gyökeres a Sporting legjobb csatára Fotó: AFP

A The Sun híre szerint Gyökeres Viktor formáját a Manchester City, az Arsenal, a Chelsea és nem utolsósorban a Szoboszlai Dominikot soraiban tudó Liverpool is bőszen elemzi. A nagyapja és édesapja (a papa Gyökeres István) egyaránt magyar, és maga is profi labdarúgó volt. A 26 esztendős, immár 13-szoros svéd felnőtt válogatott Viktor formája töretlenül ível felfelé, a háromkoronás válogatottban négy Nemzetek Ligája-összecsapáson négyszer zörgetett be az ellenfelek hálójába, és további három gólpasszt jegyez.

Gyökeres külföldön eddig a Brighton, a St. Pauli, a Swansea, a Coventry és a Sporting szerelésében hívta fel magára a figyelmet. A csatár piaci értéke 70 millió euró (28.5 milliárd Ft). Korábbi kivásárlási árát 80 millióban (32,6 milliárd Ft) határozták meg, de hírek szerint 58 millióért (23,7 milliárd Ft) is vihető.

Gyökeressel költözhetne Angliába szerelme is, Viktor jelenleg a portugál színésznő Inés Aguiarral él együtt.