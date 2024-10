Szoboszlai Dominik és Curtis is üzent a fociválogatott edzőjének

Hétfőn nagy visszatérő érkezik a magyar fociválogatott edzőtáborába. Két évvel visszavonulása után csatlakozik a kerethez Szalai Ádám. A korábbi csapatkapitány ezúttal Marco Rossi segítőjeként, az edzői stáb tagjaként segíti a munkát. Azonnal reagált a jelenlegi "cséká", Szoboszlai Dominik is.

Szoboszlai Dominik Szalai Ádámtól örökölte a kapitányi posztot Fotó: Árvai Károly

Szalai Ádám a kinevezése után közösségi oldalán reagált a fejleményekre. Azt is elmondta, megtartja a sportvezetésben betöltött posztját is.

"Óriási megtiszteltetés a magyar válogatott szakmai stábjának tagja lenni. Sok éven keresztül aktív játékosként, most pedig Marco Rossi segítőjeként is azon leszek, hogy a nemzeti tizenegy minél sikeresebb legyen a jövőben. Mindezzel párhuzamosan, a Labdarúgó Módszertani Központban betöltött szerepem továbbra is megmarad"

- írta közösségi oldalán a válogatottal két Európa-bajnokságon részt vevő, sz Eb-meccseken 2 gólt is szerző Szalai.

Szoboszlai Dominik azonnal reagált

A regnáló csapatkapitány, Szoboszlai Dominik egy szívvel üzent elődjének a bejegyzés alatt. De még Curtis is hozzászólt, ő is támogatásáról biztosította Szalait.