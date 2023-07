Házassága után nagy bejelentést tett Szalai Ádám

Idén nyáron hivatalosan is visszavonult, nem sokkal később megnősült, majd nagy fába vágta a fejszéjét Szalai Ádám. Azt korábban is mondta, nem akar elszakadni a focitól, ez most realizálódott is. A magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya mostantól az utánpótlásképzésen dolgozik tanácsadóként. Ezt Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár jelentette be.

Örömmel jelenthetem be, hogy a Labdarúgó Módszertani Központ átkerül a Sportért Felelős Államtitkársághoz. A szervezet vezetőjének Liszkai Dezsőt kértük fel, csapatunkat erősíti Szalai Ádám is, a labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya, aki képzési és szakmai tanácsadóként dolgozik majd a magyar futball jövőjéért

- írta Dr. Schmidt Ádám.