Itt a páratlan lehetőség, ennyiért vihető Ronaldo korábbi luxusotthona

Cristiano Ronaldo 2021 nyarán tért vissza a Manchester Unitedhez (2003 és 2009 között már játszott az angol sztárcsapatnál), a második időszakában összesen 54 tétmérkőzésen 27 gólt szerzett. 2022 októberében botrányos interjút adott, amiben hosszasan kritizálta a klubot, ezt követően az együttes felbontotta a szerződését. Ronaldo azóta az al-Nasszr játékosa, korábbi angliai álomotthona pedig eladóvá vált.

Cristiano Ronaldo a második Manchester Unitednél töltött időszakában lakott Chesire-ben / Fotó: AFP

Ronaldo 2021-ben a Manchesterhez közel lévő Chesire-ben talált magának luxusingatlant, amelyet a távozás óta 5,5 millió fontért (2,6 milliárd forint) hirdettek meg. Mivel azonban vevő nem akadt rá az elmúlt 18 hónapban, így lejjebb vitték az árát 5 millió fontra (2,3 milliárd forint). A The Sun beszámolója szerint a lenyűgöző, 23 hektáros birtokon fedett medence, teniszpályák és egy istálló is megtalálható. Emellett az ingatlan moziteremmel, és padelpályával, edzőteremmel, szaunával és hát hálószobával is rendelkezik. A The Luxury Home Show Instagram-oldalán nemrég bemutatta Ronaldo korábbi otthonát belülről.

Ronaldo továbbra is tagra a portugál válogatottnak

A 39 éves világsztár nemrég újfent meghívót kapott Roberto Martínez szövetségi kapitánytól a portugál válogatott keretébe. A csapat október 12-én, szombaton Lengyelország, október 15-én, kedden pedig Skócia ellen játszik a Nemzetek Ligája csoportkörében.