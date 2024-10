"A csapat visszatért" - Marco Rossi elárulta, mi fontosabb neki a válogatott győzelménél is

Labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya, Marco Rossi láthatóan elégedetten és megkönnyebbülten értékelt, miután a csapata Szoboszlai Dominik góljaival 2-0-ra nyert Bosznia-Hercegovinában.

Marco Rossi számára a győzelemnél is fontosabb: újra a régi a csapatszellem a válogatottnál Fotó: Csudai Sándor

A Nemzetek Ligája élvonalában maradás szempontjából rendkívül fontos zenicai meccsen kívül olasz-magyar szakvezetőnk már a novemberi folytatásra is előretekintett.

Marco Rossi máris a hollandiai meccsre hangol

– Ilyen stadionban, ilyen ellenféllel, ilyen pályán nem könnyű játszani. Mint ahogy Németországban sem volt könnyű. Tudtuk, hogyan fognak kezdeni, meg is szenvedtük az első tíz percet. Aztán lassacskán megérkeztünk a meccsbe, elkezdtünk építkezni, akciókat vezetni, helyzeteket kialakítani, és sikerült is gólokat szereznünk. A mai meccs összességében rámutatott, hogy

a csapat visszatért, a csapatszellem ismét a régi, mindenki küzd a többiekért. Mi ilyenek vagyunk, megküzdünk minden labdáért. Edzőként ez a legfontosabb számomra.

Most már megvan a lehetőségünk a rájátszásra a bennmaradásért. Németország és Hollandia van előttünk, így nehéz elképzelni, hogy akár a második helyért is labdába rúghatunk. Legközelebb Hollandiában játszunk, nagyon nehéz mérkőzés lesz. Két lábbal kell a földön állnunk. Most három jó mérkőzés van mögöttünk, ez a győzelem volt ennek a megkoronázása. De a jövőbe nézünk, és most következik Hollandia, majd Németország – mondta Marco Rossi.

Szoboszlaiék legközelebb, november 16-án Hollandiában folytatják, majd 19-én hazai pályán, a Puskás Arénában a németek ellen zárják a Nemzetek Ligája csoportkörét.