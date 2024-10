„Holtan akarom látni" - megint áll a bál a válogatott focista szeretője miatt

A Manchester City és az angol válogatott labdarúgó, Kyle Walker felesége, Annie Kilner annyira dühös volt férje korábbi párjára és szeretőjére, Lauryn Goodmanre, hogy üzenetet küldött egy haverjának, mondván: "Holtan akarom látni."

Annie Kilner (középen) és Kyle Walker a közös csemetékkel Fotó: Jean Catuffe / Getty Images

A dühös Annie mindennek elhordta Laurynt, a The Sun szerint mindez akkor történt, amikor Lauryn megszülte Kyle fiát, a most négyéves Kairót.

"Ezek az üzenetek a lehető legdurvábbak voltak, Annie nem válogatta meg a szavait, minden mérge Lauryn felé irányult. Úgy tűnik, Annie elfelejtette, hogy akkoriban ő és Kyle külön voltak, szakítottak, mert a focista megcsalta őt az Ex On The Beach sztárjával, Laura Brownnal. Kyle akkoriban gyakorlatilag szingli volt" - nyilatkozta egy bennfentes a lapnak.

Aztán Annie és Kyle újra összejöttek, de a forrás szerint a nő "Gyűlölte a tényt, hogy Lauryn mindig ott lesz az életükben, mert Kyle-nak közös gyereke van vele."

"Nagyon mérges volt. Azt mondta, azt akarja, hogy Lauryn eltűnjön a képből és elhallgattassák. Azt mondta, a halálát akarja. Ezeket a dolgokat nem lehet kimondani vagy leírni, még gondolni sem szabadna rá."

Ráadásul a 32 éves Laurynnak azóta megszületett második gyermeke, az egyéves Kinara Walkertől. Annievel eközben három közös gyermekük van. A nyári labdarúgó Eb-n mindkét nő, Lauryn és Annie is helyszínen szurkolt az angol válogatottnak.