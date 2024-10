Kőkemény kritikát kaptak Dzsudzsák Balázsék, asztalra csapott az edző

Augusztus óta pontot sem szerzett a bajnokságban, s a kupából is kiesett a Debrecen. Dzsudzsák Balázs és társai a kiesőhelyen állnak az NB I-ben, s immár két edzőt rúgtak ki a csapat éléről. Ideiglenesen a klublegenda Dombi Tibor irányít, aki nem kertelt, amikor a jelenlegi állapotról beszélt.

Dzsudzsák Balázs mélyponton van a Lokival Fotó: Dömötör Csaba

Nincs könnyű helyzetben a Loki, mivel az NB II-es Mezőkövesd otthonában elszenvedett kupavereség után a bajnok Ferencváros otthonában lép pályára vasárnap (14.45, M4 Sport).

- Mezőkövesden még lejjebb süllyedtünk, egy NB II-es csapat ellen estünk ki a kupából. A Fradihoz megyünk, van bennem rendesen drukk. "Csak kikaptunk", nem halt meg senki. A foci az életünk, hiába történtek velünk rossz dolgok, mindig fel lehet állni, pozitívan kell a folytatáshoz hozzáállni – fogalmazott Dombi Tibor edző.

Az már kiderült, hogy beszélgetések lesznek a csapat alapembereivel, mielőtt pályára lépnek Dzsudzsákék a Fradi ellen.

- Az erős karakterekkel egyénileg is le fogok ülni beszélgetni, elsősorban azokkal, akik kezdőként lépnek pályára.

Hátha őszintébbek lesznek, meglátjuk, mit eredményez. Mostmár nem is a csapatért, hanem mindenkinek a saját önbecsüléséért kell játszani.

- mondta Dombi.

Jöhet az új edző Dzsudzsák Balázsékhoz

Dombi Tibor csak ideiglenesen vezeti a gárdát, a Ferencváros elleni meccs után jelenthetik be az új trénert. Szintén a Haon.hu információja, hogy a tréner az Szabó István lehet, akit néhány hete váltottak le Kecskeméten. A szakember meg is szólalt a honlapnak, elmondta, megtisztelő, hogy - ha egyelőre pletykaszinten is - de szóba került a neve Debrecenben.