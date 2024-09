Hosszú Katinka máris elhagyta az országot, kiderült, kivel találkozott

A héten derült ki, hogy teljesen új szerepben láthatjuk ősszel sokunk kedvenc olimpiai bajnokát, Hosszú Katinkát. A TV2 hétfőn jelentette be, hogy a háromszoros ötkarikás aranyérmes úszóklasszis is táncolni fog a Dancing with the Stars című műsorban. A bajnoknő a kihívással kapcsolatban viccesen megjegyezte, egyetlen félelme van, mégpedig, hogy táncolni kell. El is kezdték a gyakorlást párjával, Suti Andrással, de csütörtökön kiderült, Hosszú Katinka elhagyta az országot, külföldre utazott.

Hosszú Katinka és profi táncpartnere, Suti András Fotó: Nánási Pál / TV2

Hosszú Katinka az Instagram-oldalán, történetekben számolt be arról, hogy Barcelonába utazott egy telekommunikációs cég rendezvényére. Ott pedig egy világhírű olimpiai bajnok előadását hallgathatta meg.

Hosszú Katinka és London hőse

Barcelonában a Huawei egyik nagykövete, Mo Farah tartott bemutatót az egybegyűlteknek. Az atléta Hosszú Katinkához hasonlóan olimpiai bajnok, a szomáliai szárzmazású bit olimpiai legenda 2012-ben, Londonban és 2016-ban, Rio de Janeiróban is duplázott a játékokon, 5000 és 10 ezer méteren is aranyérmes lett.

Az úszónő számára egyébként kedves célpont lehet Barcelona, 2013-ban ugyanis két világbajnoki címet szerzett a katalán városban., 200 és 400 méter vegyesen.

Arról persze szó sincs, hogy Hosszú ne készülne a Dancing with the Stars műsorára, mely október végén kezdődik a TV2 csatornáján.