Cseh Lászlónak megvan a véleménye Milák Kristóf és Hosszú Katinka harcairól

Lassan három éve, hogy Cseh László a budapesti rövid pályás világkupán – versenyen kívül – egy utolsó utáni úszással elbúcsúzott a Duna Arénában. Kétszeres világbajnok, négyszeres olimpiai ezüstérmes, 14-szeres Európa-bajnok előtte, csaknem húsz évig, megszakítás nélkül az egyetemes úszósport legnagyobb alakjai közé tartozott. Bár az elmúlt években napi szinten nem volt benne a sportágban, a közelmúlt nagy hullámokat verő eseményei, a Milák Kristóf körül kialakult viták, és Hosszú Katinka harca a Magyar Úszószövetséggel hozzá is eljutottak - írja a Magyar Nemzet. Van róla véleménye:

Cseh László immár főállású apa Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Ebbe a témába két okból sem mennék bele jobban, az egyik az idő rövidsége, a másik, hogy nem kell mindenben nekem véleményt alkotnom. Véleményem persze nekem is van, de azt egyelőre megtartom magamnak

– felelte a lap kérdésére.

"Lényegében főállású apa vagyok, próbálok sok időt tölteni a kislányunkkal, ezért is jobb a háttérben maradni – mondta Cseh László a Duna Arénában, ahol a december 10. és 15. között esedékes budapesti rövid pályás vb nagyköveteként beszélgettek vele. – Nem érzem azt, hogy minden áron szerepelnem kellene. Kellett egy kis gondolkodási idő ahhoz is, hogy a nagyköveti felkérésre igent mondjak, hogy egyáltalán vissza akarok-e térni az úszósportba. Végül arra jutottam, hogy ez egy jó lépés lehet a visszaintegrálódásra, mert eddig tudatosan távolodtam el, de remélem, hogy most már érzelemmentesebben tudok az uszodában mozogni."