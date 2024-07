Most közölték: 57 évesen elhunyt a hírhedt focista, egy világ követte ámokfutásait

57 évesen meghalt Pal Enger, aki eredményes futballista volt, később azonban hírhedt bűnözővé vált. Halálának okát nem közölték.

Enger 1967. március 26-án született Oslóban. Tehetséges focista volt, mindössze 19 évesen Valerenga játékosaként két élvonalbeli találkozón és egy Beveren elleni UEFA-kupa mérkőzésen is szerepelt. A legtöbben mégsem a sikereiről ismerik, hanem arról, hogy 1988-ban ellopta a híres festő, Edvard Munch Szerelem és fájdalom című művét - írja a newsshopper.co.uk. Ezt követően börtönbe került, de miután kiengedték, az 1994-es lillehammeri olimpia idején az emberek figyelmetlenségét kihasználva a a Nemzeti Galériából ellopta Munch Sikoly című művét is. Engert nem csak műkincsrablás, hanem közlekedési kihágások és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt is elítélték.