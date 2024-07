Beintett hazájának, szerelme miatt nem megy az olimpiára a világ legjobbja

Tadej Pogacar nélkül rendezik meg a párizsi olimpia kerékpáros mezpnyversenyét. A szlovén bringás évek óta a világ egyik legjobbja, idén pedig tényleg mindent visz. Mindkét háromhetes nagyversenyt megnyerte, a Giro d'Italia után most vasárnap a Tour de France-t. A bringás jelenlétével emelte volna az olimpiai viadal presztizsét is, s sokáig úgy tűnt, indulni fog Párizsban. A Szlovén Olimpiai Bizottság hétfőn számolt be a rossz hírről.

"Tadej Pogacar közölte, hogy nem lesz ott az olimpián. Döntését extrém fáradtsággal indokolta"

- áll a közleményben, persze egyből elkezdődtek a találgatások. Sokak szerint a bringás így bosszulta meg, ahogy menyasszonyával bántak odahaza.

Pogacar és Urska Zigart a Tour de France nizzai befutóján Fotó: AFP

Pogacarhoz hasonlóan kedvese, Urska Zigart is profi kerékpáros. Készült is az olimpiára, azonban óriási meglepetésre kimaradt a szlovén női csapatból. Sokak szerint Pogacar döntését főleg ez befolyásolta, ugyanis nem szerette volna azok után erősíteni a csapatot, hogy menyasszonya nem lehet ott.

Pogacar egyébként a harmadik háromhetes viadalt, a spanyol körversenyt szinte biztosan kihagyja, de szeptemberben a világbajnokságra minden bizonnyal elmegy.

A 26 éves Pogacar és a nála két évvel idősebb Urska évek óta egy párt alkot, 2021-ben el is jegyezték egymást.

Pogacar így ünnepelte szerelmével vasárnap a Tour-diadalát