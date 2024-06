Futnak és harcolnak: az Eb legjobbjai között a magyar válogatott focisták

Már csak a szerdai játéknap meccsei vannak hátra a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság csoportköréből. A magyar válogatott és hívei még javában "matekoznak", hogyan jöhet össze a nyolcaddöntőbe jutás, de már más számokkal is érdemes foglalkozni. Akadnak olyan játékosai Marco Rossi szövetségi kapitánynak, akik a rangos mezőny legjobbjai közé tartoznak.

Szoboszlai (balra) és Schäfer harapófogójában a skót McGinn: adnak is, kapnak is válogatott játékosaink Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Schäfer András például mindhárom csoportmérkőzést végigjátszva összesen 36 kilométert futott, ezzel 2. az Eb-n. Nála csak a címvédő olaszok klasszis középpályása, Nicoló Barella volt szorgalmasabb (37 km). A mieink közül Sallai Roland (31,7 km), Szoboszlai Dominik (30.8 km) és Orbán Willi (30,7 km) is a legjobb 30 közé tartozik a tornán.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) adatai alapján a futómennyiségen túl, csapatszinten például válogatottunk harcossága is átlag feletti. Sőt, Ausztriával együtt 51 párharcban vettek részt a Rossi-csapat tagjai, ezzel elsők a vonatkozó listán. Rombolásban is erősek, konkrétan másodikok Orbánék: csak a szlovénok választották el náluk (76) is többször (98) a labdától a riválisokat.

Eközben ellenfeleink is feltűnően keményen bánnak a mieinkkel: a magyar válogatottnál (46) csak a franciák (48) és a skótok (53) végezhettek el több szabadrúgást. Az elszenvedett szabálytalanságok számában 39-cel a 4. helyen állunk. Szoboszlaiéknál többször csak a francia (43), angol (41) és olasz (40) sztárokat faragták többször az ellenfeleik.

Élen járunk ugyanakkor a kapott sárga lapok (10) és a lesek számában (9) is, ezekben a mutatókban Ausztriával, illetve Svájccal holtversenyben. A legtöbbször egyébként Varga Barnabást fülelték le a védők mögött, Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan 4-szer.

Sallai ugyan 10. a gólszerzési próbálkozások számában, de szoros mezőnyben: csak kettővel lemaradva a 10-zel vezető klasszisok (Kylian Mbappé, Kai Havertz, Alekszandar Mitrovics és Christian Eriksen) mögött. Ő szenvedte el a legtöbb szabálytalanságot is: 9-et (hasonlóan Maximilian Mittelstädthez és John McGinnhez).