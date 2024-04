"Legnagyobb rajongók vagyunk" - T. Dannyről vallott Kapás Bogi és férje

Családtagként is zenészként is nagy kedvenc T. Danny Kapás Bogiéknál. Nem véletlen, a zenész az úszónő férjének, a szintén olimpikon Telegdy Ádámnak az öccse. Mindenben támogatják egymást, Dani szurkolóként, Bogiék pedig rajongóként jelennek meg egymás eseményein.

Kapás Bogi szívesen jár koncertekre Fotó: Kovács Tamás

Kapásék a olimpiai formaruha eseményén mesélték el a Borsnak, hogyan is vizonyulnak a sógor zenéjéhez,

A legnagyobb rajongók vagyunk. A két Budapest Parkos koncertjéből egyre tudtunk elmenni, végigénekeltem

- mondta Bogi, aki férjével együtt főleg a fővárosi koncertekre tudnak ellátogatni. Erre készülnek idén nyáron is a párizsi olimpia után.

Sőt, Bogiék élőben is szurkoltak Daninak, a TV2 Dancing with the Stars című táncos műsorában.

Telegdy Ádám pályafutása egyik csúcspontja volt a tokiói olimpia, ahol bejutott a 200 méteres hátúszás fináléjába, ott pedig ötödik lett.

Az olimpiai döntő előtt is Danit hallgattam, az öcsémnek van több olyan száma is, amivel lehet hangolni

- mondta Ádám.