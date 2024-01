Krausz Gábor és Mikes Anna után itt az újabb magyar sztárpár: szerelmes fotóval jelentkezett be Fucsovics Márton és Molnár Nini

Mint ahogy arról korábban írtunk, a Bors elsőként számolt be róla, hogy Fucsovics Márton és Molnár Nini között romantikus kapcsolat van kialakulóban, ami azóta már be is bizonyosodott.

Fucsovics Márton és Molnár Nini már nem titkolja tovább a kapcsolatát Fotó: Bors

A páros bimbódzó kapcsolatáról még tavaly novemberben kezdtek el pusmogni, miután a szemfülesebb követőik kiszúrták, hogy együtt hagyták el az országot, és meg sem álltak egészen a Maldív-szigetekig, ahol végre a figyeli szemektől távol romantikázhattak egy kicsit.

Fucsovics Márton romantikus fotóval jelentkezett

A teniszező és kedvese pedig azóta már nyilvánosan is felvállalta a kapcsolatát, többször is osztottak meg közös tartalmakat az Instagram-oldalukon, legutóbb éppen egy romantikus fotóval jelentkeztek be. A képet Fucsovics korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében lehetett megnézni, és Nini mellett a sportoló kutyája is feltűnik, így hármasban terveztek közös programot.