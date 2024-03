Szoboszlaira is veszélyes lehet: üzent Marco Rossinak a magyar focista

Vancsa Zalán a jelek szerint szavatartó futballista. Múlt pénteken több gólt ígért a szurkolóknak, másnap pedig mesterhármassal vette ki a részét a Lommel 4-1-es győzelméből az RFC Liége ellen.

Marco Rossi (a háttérben) már rég felfigyelt rá, Vancsa nem is tett még le az idei Eb-szereplésről Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A belga másodosztályban szárnyaló magyar támadó még csak 19 éves, de ebben a szezonban már 10 gólt szerzett a belga másodosztály dobogósánál.

– Nem panaszkodhatok az idei játékomra és statisztikáimra, de még több gól van bennem. Néha talán nem volt meg bennem a szükséges gyilkos ösztön, hogy betaláljak egy-egy helyzetben – fogalmazott klubja honlapján önkritikusan a meccs előtt, majd tettekre váltotta a gondolatot és háromszor bevette az ellenfél kapuját.

Vancsa eztán az M4 Sportnak adott interjúban elmondta: ehhez szerencse is kellett, de meg is dolgozott érte. Ünneplés helyett pedig hétfőn reggel a Lommel edzőközpontjának konyháján sürgölődve kezdte a hetet, mert az utóbbi napokban kétszer is késett. No, nem a kapu előtt!

A Manchester Cityt is tulajdonló City Group kötelékébe tartozó Lommel magyar légiósa nyártól mindképpen szintet lépne: vagy jelenlegi klubjában játszana feljutás esetén a belga élvonalban, vagy magasabban rangsorolt csapathoz igazolna. Télen arról szóltak a hírek, hogy szemet vetett rá a szintén az abu-dzabi hátterű befektetőcsoporthoz tartozó Girona (a spanyol élcsapatban játszik a magyar U21-es válogatott Yaakobishvili Antal is).

Vancsa eddig csak egyszer, 2022 nyarán szerepelt Marco Rossi szövetségi kapitány felnőttválogatottjában (pár percre állt be az olaszok elleni 1-2-es Nemzetek Ligája-meccsen), azóta ő is az U21-es keret tagja. Mostani góljai akár üzenetként vagy figyelemfelhívásként is felfoghatók: nem mondott le a nyári Európa-bajnoki szereplésről Szoboszlai Dominikékkal.

– Én minden tőlem telhetőt megteszek, ugyanígy kellene folytatnom, ahogy eddig, a válogatott mindig nagy motiváció – mondta erről.

Szoboszlai nyomdokain lépdel

Vancsa Zalánt 2022 elején, alig 17 évesen 3 millió euróért (1,2 milliárd forint) szerződtette a Lommel az MTK-tól. A becsült piaci értéke ugyan utána is csak a summa harmadáig ugrott föl, jelenleg pedig 900 ezer euró (356 millió forint), vagyis kenyéradói nagyon is biztosak a benne rejlő potenciálban. Sokatmondó, hogy az ő korában még a hasonló poszton játszó, jelenlegi Liverpool-sztár Szoboszlai is csak az osztrák másodosztályban (Liefering) szerepelt, sőt 17 évesen még kevesebbre taksálták Vancsánál.