„Kőkemény munka szükséges” – Sós Csaba keményen üzent Miláknak

Milák Kristóf kálváriája rendeződni látszik, az olimpiai bajnok úszó az erőnléti edzések után a medencébe is visszatért, most pedig már külföldi edzőtáborral igyekszik a legjobb kondícióba hozni magát.

Milák Kristóf már külföldi edzőtáborban készül az olimpiára Fotó: Árvai Károly

Ha valaki egy olimpián eredményes akar lenni kiélezett helyzetben, akkor tartós, kőkemény munka szükséges

– nyilatkozta az InfoRádiónak Sós Csaba, amit a Mandiner szemlézett. „Azzal együtt én érzékelem a társadalmi megítélést is; Milák Kristóf esetében nyilván egy nem átlagos versenyzőről van szó, elképzelhető, hogy más alapelvek mentén is fel tud jutni a csúcsra, de nagyon sok mindennek egyben kell lenni, hogy ez az olimpia sikeres lehessen.”

Milák számára az áprilisi országos bajnokság egy jó erőpróba lehet, ráadásul a Duna Arénában olimpiai szintidő is úszható. A szövetségi kapitány kiemelte, hogyha Milák újra formában lendül, akkor a váltócsapatban szintén számít a szolgálataira.

„Milák 200-as pillangós, az lesz a lényeg, annak a címvédője az olimpián. Nyilvánvalóan más számokban is nagyon eredményes lehet, akár nyerhet is a tehetsége alapján, de mégiscsak a fő szám a 200 pillangó. Természetesen ha olyan állapotban van, és a formája is látható, meg el is bírja, akkor egyértelműen tagja lesz a váltónak. Inkább fordítva mondanám, nagyon megérzik a váltóink, ha ő nem úszik. Kifejezetten óhajtom, hogy váltózzon.”

A párizsi olimpia július 26-án kezdődik és augusztus 11-én ér majd véget. Tokióban Milák 1:51.25 perccel, minden idők harmadik legjobb eredményével lett olimpiai bajnok 200 pillangón, ezzel megdöntötte a legendás Michael Phelps pekingi, 2008-as olimpiai csúcsát.