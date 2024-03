Holtan találták meg a 34 éves sportolót, már hat napja ott hevert

Nyomozást indított a rendőrség, miután holtan találták meg brazíliai otthonában a 34 éves női testépítőt és egykori labdarúgót Rhayara Morais-t. Egy aggódó barát riasztotta a hatóságokat, miután nem tudta elérni a sportolót.

Holtteste feltehetően hat napig hevert az ágyban.

Rhayara félmillió követővel büszkélkedett a TikTokon és közel 150 000 rajongója volt az Instagramon is. Az egykori női futballista korábban testnevelést, valamint jogot tanult, mielőtt digitális tartalomgyártó lett. A testépítéssel két éve kezdett el komolyabban foglalkozni, regionális versenyeken erőemelő címet is nyert - írja a The Sun.