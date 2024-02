Dárdai megkongatta a vészharangot, óriási bajba került a Hertha

Egy döntetlen és két vereség (plusz egy veszte hazai Német Kupa-negyeddöntő) után, a Greuther Fürth vendégeként vasárnap megszerezte első 2024-es győzelmét a német Bundesliga másodosztályában szereplő Hertha labdarúgócsapata. Dárdai Pál vezetőedző öröme azonban közel sem lehetett felhőtlen.

Dárdai Pál csapata végre győzött, de tovább fogytak a játékosai / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem csak a berliniek bajnoki pontjai, de a gondjaik is sokasodtak. A következő (péntek, 18.30, tv: Match4), Magdeburg elleni mérkőzésen nem játszhat a Fürth-ben a 100. percben kiállított Florian Niederlechner. A másik középcsatár, a házi gólkirály Haris Tabakovic és a mindkét Hertha-gólt befejelt védő, Marc Kempf is felkerült a sérültek eddig is hosszú sorába, többek között Dárdai Márton és Dárdai Bence mellé. Mégis a csapatát tizedelő influenzajárvány okozza Dárdainak a legtöbb fejfájást. Szó szerint is: eleinte lázzal, és a felgyógyulása óta is tartó köhögéssel együtt.

Most az a kérdés, ki játszik majd pénteken. Annyi a sérültünk és a vírus miatt legyengült játékosunk. De így is pályára kell küldenünk tizenegyet. Remélem, más már nem betegszik le. Máskülönben nem leszünk elegen. Hetek óta nehéz a helyzetünk

– adott magyarázatot Dárdai Pál a csapata gyenge 2024-es rajtjára.

A Herthában a január eleji, spanyolországi edzőtábor óta szedi áldozatait a hasmenéssel és hányással is járó vírusfertőzés. Maga a magyar edző is kidőlt, de egy-két nap pihenő után fölvette a munkát, már csak köhög.

– Én kibírom, nekem csak a padon kell ülnöm. A játékosoknál már más a helyzet. Élsportolóként rendben kéne lennie a szervezetüknek – mondta Dárdai.

A leginkább a 19 éves dán Gustav Christensen járta meg, ő 10 napig feküdt betegen. A legnagyobb érvágás a Hertha (és talán az egész mezőny) legjobbja, Fabian Reese hiányzása volt: a szezonbeli 22 tétmeccsén 8 gólnál és 11 gólpassznál járó balszélső koronavírus-fertőzés, majd egy szövődménye miatt hetekig nem játszhatott és edzhetett.