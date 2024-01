Szívszorító, Benedek Tibor útját követi jó barátja a válogatottnál

Ki lehet jelenteni, óriásit húzott a Magyar Vízilabda-szövetség azzal, hogy 2022 júliusában Varga Zsoltot nevezte ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának. A játékosként olimpiai bajnoki aranyat nyerő szakember a Ferencváros vezetőedzőjeként az összes létező címet begyűjtötte, s a nemzeti együttessel is hatékony munkát végez. Az összes nagyobb tornáról komoly eredménnyel tér haza vele a csapat. Kinevezése után egy hónappal Vargával a 2022-es Eb-t ezüsttel zárta a csapat, tavaly nyáron már aranyérmesek lettünk a világbajnokságon, az idei Eb-n pedig - juniorokkal felállva - negyedik helyen zárt a válogatott.

Varga Zsolt idén még világbajnokságra és olimpiára utazik az együttessel Fotó: Laszlo Balogh

Ki lehet jelenteni, hogy Varga a nagy előd, Benedek Tibor útját követi. Csak néhány hónappal volt idősebb a 2020 nyarán elhunyt legendánál, akivel szoros barátságot ápolt. A KSI-ben együtt nevelkedtek, közösen igazoltak Újpestre, igaz, Varga egy év után távozott onnan. Gyakorlatilag az edzői szakmát is együtt kezdték, 2012-ben Varga a Fradi, Benedek a válogatott vezetője lett. Mindkettőjük számára a szakma volt a legfontosabb, minden idegszálukkal arra törekedtek, hogy megtalálják, mi lehet a legjobb a csapat számára. Erről beszélt Székely Bulcsú is, aki 21 évesen került be abba a válogatottba, amelynek akkor már Benedek és Varga voltak a szellemi vezérei is. 2000-ben együtt nyertek olimpiát.

Nem véletlen, hogy Tibor és Zsolt jó barátok voltak, mindkettőjükre jellemző, hogy rendkívül precízen, minden apró részletre kiterjedően megtervezik az előttük álló feladatot.

Zsolt már játékosként is sokat foglalkozott a csapatépítés emberi oldalával. Amikor bekerültem a válogatottba, a tapasztalt játékosok közül elsők között Zsolthoz kerültem nagyon közel. Nemcsak az edzéseken, medence partján, azon kívül is megértettük egymás. Zsolt edzőként is ezt az utat járja. Az eltökéltségén felül immár hatalmas tapasztalat birtokában van. A Fradinál a kiesési rangadótól a Bajnokok Ligája-győzelemig hatalmas utat járt be, folyamatosan képzi magát, mindenre odafigyel, még ma is képes fejlődni."

- mondta a Magyar Nemzetnek Székely, aki ma az utánpótlást felügyelő bizottság vezetője a szövetségben.

Benedek (balról a második, mellette jobbra Varga) a Masters-vb-n is együtt nyertek aranyat Fotó: Török Attila

Varga Zsolt tavaly év végén a Mandinernek beszélt arról, mennyit kapott Benedektől, aki még súlyos betegen is tanácsokkal látta őt.

A legnagyobb tanulás az volt számomra, hogy az idő illúzió..., nem tudod, mennyi van még hátra. Egyszer a végén azt mondta nekem, amikor eléggé egzaltált állapotban voltam: a legfontosabb az, hogy jól legyél. A többi úgyis meg fog oldódni”

- mondta Varga Csisztu Zsuzsának.