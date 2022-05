Komoly műtétjéről vallott az olimpiai bajnok magyar sportoló

Két sima OSC-veréssel 24. alkalommal lett bajnok a Ferencváros férfivízilabda-csapata. Az este egyik főszereplője a Fradi sikeredzője, Varga Zsolt volt. A játékosként olimpiai bajnok, edzőként már BL-győztes szakember szívritmus-zavara miatt került kórházba, ezért több meccset is ki kellett hagynia. Így a bajnoki döntő első találkozóját és a Brescia elleni BL-csatát.

– Meg is kell köszönnöm Nyéki Balázs segítőmnek, remekül helyettesített az elmúlt hetekben. Azt tudom, hogy értem is játszott a csapat, nagyon jólesett – mondta a siker után Varga, aki azt is elmesélte, hogyan követte a legelső meccset.

Előző este rosszul voltam, ezért kisfiammal az ágyból néztük televízión az összecsapást. Az a siker is jót tett nekem.

Vargáért is játszott a csapat, méghozzá nem is akárhogy Fotó: Balogh László

Varga korábban arról is beszélt, hogy visszatérő problémája miatt volt szükség a rutinműtétre.

– Már tizenéves korom óta volt ismert extraszisztolém. Hat évvel ezelőtt, már edzőként jelentkeztek ismét tüneteim, amiket akkor gyógyszeres kezeléssel orvosolni lehetett, azzal a kiegészítéssel, hogy hosszútávú megoldást a műtét fog jelenteni. A beavatkozás után körülbelül egy hét rehabilitációra lesz szükség, folyamatos felügyelet mellett már pár nap után fokozatosan terhelhető leszek. Jól vagyok, de szükség van a műtétre ahhoz, hogy teljesértékű életet tudjak élni. Rendszeres ellenőrzés mellett erre minden lehetőség megvan.