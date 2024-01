Szorít az idő, Marco Rossinak meg kell szegnie az ígéretét

Ezen a nyáron zsinórban a harmadik alkalommal vesz részt Európa-bajnokságon a magyar labdarúgó válogatott, a harc pedig nagy lesz a játékosok között a csapatba kerülésért. A szövetségi kapitány, Marco Rossi korábban elmondta, csak azokat fogja meghívni a keretbe, akik rendszeresen játszanak a klubjaikban. Ez az ígérete azonban nem tartható.

Nem elég mély a magyar válogatott kerete, Marco Rossinak meg kell szegnie az ígéretét Fotó: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO

Az már az Eb-selejtezőkön látszódott, hogy a keret mélysége nem túl nagy, a középpályán például Schäfer András távollétében a Nagy Ádám-Callum Styles duó robotolt az összecsapásokon, előbbi epizódszereplő az olasz másodosztályú Pisánál, utóbbi pedig az angol harmadosztályban futballozik.

Persze, ki lehet mondani, hogy csak az jöhet a válogatottba, aki a klubjában sokat játszik, ám mindig akadnak kivételek, és minden eset más és más

mondta a Magyar Nemzetnek Egervári Sándor, aki 2010 nyara és 2013 ősze között irányította a válogatottat.

„Az adott játékos képességei és a csapatban betöltött szerepe meghatározó ebből a szempontból. Ha ezek kivételesek, illetve fontosak, a játékos minőségi csapatnál edzésben van, játékra alkalmas, akkor a korábban már bizonyított értékek miatt akkor is játszhat a válogatottban, ha a klubjában éppen mellőzik” – tette hozzá a korábbi szövetségi kapitány, aki anno Juhász Rolanddal tett hasonló kivételt.

A Magyar Nemzet kiemelte, hogy több olyan fontos válogatott játékos van, akik a kevés játéklehetőség miatt is reménykedhetnek a behívóban. Gulácsi Péter a felépülése után második számú kapus lett az RB Leipzignék, de szinte biztosan tagja lesz az utazó keretnek. A védelemben sok a kérdőjel, Lang Ádám szinte a teljes őszi szezont a padon töltötte az Omonia Nicosiánál, az új vezetőedző egyelőre két bajnokin szerepeltette, egyen pedig a cserék közt hagyta. Botka Endre a felépülése után már nem számít alapembernek a Ferencvárosnál, és Szalai Attila is kérdéses, miután új csapatánál, a Freiburgnál rögtön egy óriási hibával mutatkozott be.

(az ominózus jelenet 2:00-től látható)

A középpályán a fent említett Nagy-Styles duó mellett Kleinheisler László az, aki a Panathinaikosznál csupán epizódszereplő lett a hosszú sérülése miatt, most a horvát éllovas Hajduk Splitnél próbálja újra felépíteni magát. A támadók közül pedig Németh András az, akinek a tavalyi hamburgi klubváltása sem hozta meg a várva várt áttörést és továbbra is csak a meccsek véghajrájára küldik pályára. Ennek ellenére az utolsó két Eb-selejtezőn szűk 30 percnyi játéklehetőséget kapott Rossitól.