Szoboszlairól kimondták a végső döntést, Schumacherért harcolt a családja

Akár több hetet is kihagyhat Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgója. A magyar középpályást 2024 első napján, a Newcastle elleni bajnokin kellett lecserélni. Combsérülést szenvedett, s mostanra kiderült, nagyobb a baj, mint azt elsőre reméltük. Elsőként sérültlistára tették, majd edzője is elismerte, magyar kedvence egyelőre nem jétszhat. Jürgen Klopp arról beszélt, Dominiknak nincsenek fájdalmai, de az Arsenal ellen az FA-kupában, valamint szerdán, a Fulham elleni Ligakupa-elődöntőre biztosan nem nevezi be a középpályást. Napokon belül eldől, mikor is térhet vissza Szoboszlai.

2024 első meccsén sérült le Szoboszlai Fotó: AFP

Szoboszlainak állandó, megkérdőjelezhetetlen helye van a válogatottban, sokan azonban harcolnak azért, hogy ott legyenek a Németországba utazó Eb-csapatban. Marco Rossi megmondta, csak azokra számít, akik rendszeresen játszanak klubjukban. Így most sokan válthatnak a télen.

Ennek az első példája Kleinheisler László volt, akit az elmúlt hónapokban több sérülés gyötört a Panathinaikosznál, felépülése után pedig csak elvétve kapott játéklehetőséget. A 29 éves futballistának a horvát Hajduk Split dobott mentőövet, a bajnokság listavezetője fél évre vette kölcsön a középpályást.

December 29-én múlt tíz évvel Michael Schumacher sorsfordító síbalesete, és január 3-án töltötte be az 55. életévét a Forma-1 hétszeres világbajnoka. Nem csoda, hogy ezekben a napokban szinte minden a máig svájci villájában ápolt legendás autóversenyzőről szól a német sportsajtóban. A Bild többek között fölelevenítette, milyen kétségbeesett próbálkozásokat is végrehajtottak, hogy jobb állapotba hozzák Schumit.

A sérült agyi területeket korábban még ismerős hangokkal is megpróbálták stimulálni. A Bild szerint ennek érdekében eredeti felvételeket játszottak le Schuminak a betegágyánál, az F1-versenyeken használt rádióbeszélgetéseiről, amiket a munkatársaival folytatott.

Sőt, egy gyárilag tuningolt Mercedes luxus sportautóba ültetve, a motort bőgetve a környéken kocsikáztak vele.

Hogy mindezek okoztak-e akár csak minimális javulást az állapotában, nem tudni.