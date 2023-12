Ez nagyot szólhat, Szoboszlai új szerepet kaphat Liverpoolban

Mohamed Szalah ebben az idényben is termeli a gólokat. Erling Haaland (14) után ő (12) talált be a legtöbbször a Premier League-ben, ráadásul Szalah hét gólpasszt is kiosztott – a legtöbbet a ligában. Azonban januárban mellőznie kell Jürgen Klopp vezetőedzőnek a 31 éves sztárt, aki az egyiptomi válogatottban szerepet kap a január 13-án kezdődő Afrikai Nemzetek Kupáján. Ez azt jelenti, hogy a Liverpoolban legalább négy, de akár nyolc tétmérkőzésről is hiányozhat Szalah - írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Instagram/szoboszlaidominik

„Ma meg tudnánk oldani Szalah pótlását, remélhetőleg ez így lesz a Newcastle elleni mérkőzés után is. Ez nem az első eset, hogy elveszítjük a legjobb góllövőnket, sőt, olykor nehezebb helyzetbe is kerültünk” - értékelte a helyzetet Klopp.

Szalah hiánya azt jelentheti, hogy még nagyobb szerep hárul Szoboszlai Dominikre a támadásoknál. A magyar játékos nem kerül az egyiptomi helyére, de miután támadásban elitképességekkel bír, Klopp talán kevesebb védőmunkát vár el tőle, és inkább az akciókra kell majd összpontosítania.

A Liverpool legközelebb újév napján, január 1-én, 21 órakor lép pályára, a Newcastle-t fogadja (tv: Match4)