"Jobb, mint valaha" - Lewis Hamilton történelmi sikerre készül

Lewis Hamilton az elmúlt két évben nem tudott futamot nyerni a Forma–1-ben, mégsem lehet azt mondani, hogy formán kívül versenyezne. Tavaly a harmadik helyen végzett a világbajnoki tabellán, 59 ponttal többet gyűjtött, mint csapattársa, George Russell.

Korábbi csapattársa és a rivális vezérigazgató szerint is oda kell figyelni 2024-ben Lewis Hamiltonra Fotó: Szabolcs László

Hamilton istállója, a Mercedes nagyon bízik abban, hogy a 2024-es idényben még előrébb tudnak lépni és felvehetik a Red Bullal a versenyt. A leglátványosabb javulást a McLaren hozta össze, amely az első gyengébb hétvégék után olyannyira feljavult, hogy sok futamon már a második erő volt a Red Bull mögött. Az csapat vezérigazgatója, Zak Brown szerint a mezőny még szorosabb lehet 2024-ben.

„Meglátjuk, milyen varázslattal áll elő Adrian Newey (a Red Bull főtervezője – a szerk.) és akkor majd kiderül az is, hogy hol állunk hozzájuk képest. Emellett ott van a Ferrari és a Mercedes is. Ezekben a csapatokban minden megvan, ami a sikerhez kell" – nyilatkozta Zak Brown, amit az Origo szemlézett. Szerinte pedig az is elképzelhető, hogy Hamilton jövőre ismét Max Verstappennel vív majd öldöklő küzdelmet.

„Én nem lennék meglepve, ha a Mercedes hirtelen visszatérne és Lewis harcban lenne a nyolcadik világbajnoki cím megszerzéséért. De egyébként a mezőny most nagyon kemény és versenyképes. Nem hiszem, hogy bárkit is kizárhatunk az esélyesek közül"

A 38 éves pilótát korábbi McLarenes csapattársa, Jenson Button is méltatta, aki kiemelte, a hétszeres világbajnok nagyszerű formának örvend.

Lewis Hamilton véleményem szerint a nyers tempó tekintetében jobb, mint valaha. Hisz a képességeiben, ezért kevesebb hibát vét. Még jobb is, mint volt öt-hat évvel ezelőtt

– figyelmeztette a riválisokat Jenson Button.

Egy nyolcadik Hamilton siker azt jelentené, hogy egyedüliként ő lenne minden idők legtöbb vb-címmel rendelkező pilótája, jelenleg Michael Schumacherrel osztozik az első helyen. Az új szezon március 2-án, Bahreinben kezdődik.