„Mostantól jobban fogok aludni” – Guardiola csípős szavakkal reagált Klopp távozására

Jürgen Klopp Liverpooltól való távozása egy korszak végét jelenti a Premier League-ben, ezt sokan mások mellett edző-riválisa, a Manchester City-mester Pep Guardiola is így véli. A német szakember az Anfield Roadon csillogó, kilenc éves ténykedésére tesz pontot, 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, a klubvilágbajnokságot és az Európai Szuperkupát, egy évvel később pedig angol bajnok lett, majd 2022-ben az FA Kupát és a Ligakupát is elhódította a liverpooli csapattal. Guardiola viccesen csípős mondattal reagált Klopp bejelentésére.

Fotó: AFP

Bevallom, ezek után jobban fogok aludni

- nyilatkozta a katalán mester a Daily Starnak . - A Liverpool ellen játszani mindig rémálom volt, Klopp természetesen hiányozni fog. Megdöbbentett a hír, mint mindenkit. Jelentős személyiség, a legnagyobb rivális, aki valaha is volt az életemben.

Guardiola azt fejtegette, rivalizálásuk a Borussia Dortmundnál, illetve a Bayern Münchennél eltöltött hónapok során elmélyült kapcsolattá nőtte ki magát. Nem tagadható, a Manchester City és a Liverpool versengése a Premier League legélesebb csatáit eredményezte a közelmúltban. Guardiola és Klopp mindig óriási tiszteletet tanúsított egymás iránt, mindketten elismerték: vetélkedésük arra késztette őket, hogy jobbá váljanak.

"Jürgen különleges karizmájú, nagyszerű személyiség, de különösen az remek, ahogyan csapata játszik. Öröm nézni, mennyire pozitív karakter. Mindig megpróbálja megnyerni a meccset, nem számít, milyen áron. Minden jót kívánok neki. Most nem akarja beismerni, hogy valamikor újra Angliában dolgozik, de én tudom, hogy ezt megteszi. Talán tíz év múlva, most talán újra kell töltenie az energiáit. Ez a személyiség és ez az energia is visszatér egy válogatott élén vagy másik egy csapattal, mert a futballnak szüksége van olyan személyiségekre és menedzserekre, mint Klopp. Remélhetőleg a következő szezontól lesz időnk együtt vacsorázni és lehajtani egy italt."