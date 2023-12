"Egy korszak most lezárult" - Milák Kristóf döbbenetes nyilakozata került elő

Már Sós Csaba szövetségi kapitány szerint is katasztrofális edzettségi állapotban lehet Milák Kristóf. Noha a szakember is találgat vele kapcsolatban, mivel ő sem tud beszélni a sportolóval. Az biztos, hogy az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok sportoló fél éve nem edz, s nem tudjuk, ott lesz-e a párizsi olimpián. Sós szerint ha el is indul, nem fogja tudni hozni azt az eredményt, amire képes lehetne.

Fotó: Somogyi Hírlap

Milák évekig a csúcson volt, két éve pedig már elért mindent a pályafutása során. Akkor, a tokió olimpia után - egy évvel a hazai és világbajnokságon úszott világcsúcs előtt - furcsa nyilatkozatot adott az M4 Sportnak a sportoló. A videót most az Origo osztotta meg, az ott olvasható cikk arra utal, Milák már előre tudta, hogy ez fog történni vele az idén.

Egy korszak most lezárult. Nagyon kiváncsi vagyok a most következő három, illetve hét (?...) évemre. Nagyon érdekes dolgok fognak most történni velem

- nyilatkozta a tokió olimpián aranyéremmel a nyakában a sportoló, aki mint hallható, maga sem tudta, tartani fog-e még hét évig a pályafutása. Illetve arról is beszélt, hogy többet szeretne pihenni, feltöltődni.

Miláknak Tokióban már csak egy dolog hiányzott, hogy teljes legyen a pályafutása: a 200 méteres férfi pillangóúszás világrekordjának átírása. 2022. június 21-én, Budapesten ez is sikerült neki, a világbajnokságon akkor úszta meg az 1.50.34-es rekordot. Ezzel gyakorlatilag mindent elért, amit egy úszó elérhet. Nyert olimpiát, vb-t, Európa-bajnokságot, övé volt a fennálló világcsúcs.

Vajon motiválni fogja még valami a folytatáshoz.