Marco Rossi elárulta, miről beszélt Orbán Viktorral

Újabb tökéletes éven van túl a magyar fociválogatott, s annak szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A gárda idén veretlen maradt, csoportelsőként jutott ki az Európa-bajnokságra. Emellett Rossit személyes elismerés is érte, megkapta a magyar állampolgárságot. Erről is beszélt abban az interjúban, melyet a Mandinernek adott.

Rossi elárulta, a ceremónián Novák Katalin közátársasági elnökkel is beszélt a csapatról, az államfő pontosan tudja, hogy amit a csapat tesz, azt az országért teszi.

Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban elmondta, a kormányfő jobban ért a focihoz, mint a szakember a politikához.

Orbán Viktor egyébként tényleg szakértője a labdarúgásnak, ezt azonnal érzi az ember, ha a fociról beszélget vele. Ez persze nem azt jelenti, hogy valaha is tanácsot adott volna azzal kapcsolatban, mit és hogyan tegyek. Mindig kedves volt, és értékelte a munkánkat. Úgy érzem, jó kapcsolatom van vele. Igaz, én sosem beszélek a politikáról – nem is értek hozzá. Mondjuk úgy, hogy a miniszterelnök sokkal jobban ért a focihoz, mint én a politikához

- mondta Rossi, aki természetesen arról is beszélt, mit vár az Európa-bajnokságtól.

Mint ismert, Magyarország a németekkel, Skóciával és Svájccal szerepel egy csoportban.

- Az Európa-bajnokságon már nincsenek könnyű ellenfelek, a mi csoportunkban is csupa jó csapat van. Németország a legerősebb, Skócia és Svájc is nehéz ellenfél, de ha sikerül jól felkészülnünk, és a sérülések is elkerülnek, egyenrangú ellenfelei lehetünk bármelyik együttesnek. A lényeg, hogy felemelt fejjel jöhessünk le a pályáról a mérkőzések után, és büszkék lehessünk a teljesítményünkre a végeredménytől függetlenül. És persze, hogy ugyanezt gondolják rólunk a szurkolók és a nemzetközi sajtó is.

