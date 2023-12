"Eltemettek minket" - őszintén üzent, nem kertelt a válogatott hőse

Már senki nem hitt bennük, amikor hatgólos hátrányból felállva 23-22-re nyerte meg a magyar női kézilabda-válogatott a horvátok elleni középdöntős meccset a világbajnokságon. A negyeddöntő ugyan nem jött össze, de a 10. helyet megszerezte ezzel az együttes. És ami a legfontosabb, a minimális cél is megvan, a lányok mehetnek az olimpiai selejtezőre, megmaradt az esélyük a jövő nyári, párizsi játékokra.

Fotó: Illyés Tibor

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt mondta, korábban a svédek és Montenegró ellen is volt borzalmas negyed órája a csapatnak, ezért nem lett most meg a legjobb nyolc közé kerülés. A horvátok ellen sokáig úgy tűnt, itt is vereséget jelent a borzalmas negyed óra, de végül feltámadt a csapat. A fantasztikusan védő Bíró Blanka kapus szerint akkor jöttek vissza a meccsbe, amikor már szinte senki nem számított erre.

Csodálatos, amit csináltunk, hogy mínusz 6 gólról visszajönni. Csodálatos dolog volt azoknak is bizonyítani, akik már eltemettek minket, esetleg nem a legszebb szavakat használták ránk. Nagyon jó kis csapatunk van

- mondta a Ferencváros kapusa az Origónak.

A magyar szövetség egyébként már korábban benyújtotta pályázatát az áprilisi seleljetzőtorna helyszínének, így nem kizárt, hogy a lányok hazai pályán harcolhatnak az olimpiáért.

