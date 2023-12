Napokig halottnak hitték, amputálták a magyar labdarúgó lábát

Jó és rossz hírről is beszámolhatott a Borsnak Pásztor József, aki a mai napig közkedvelt a focidrukkerek körében Békéscsabán. Az egykor nagyszerű labdarúgóként, majd vezetőedzőként a békéscsabai lila-fehér színekért oly sokat tett szakembertől megtudtuk, jövő márciusban márciusban életműdíjat kap a várostól.

Pásztor József Fotó: Imre György

Megrendülten számolt be ugyanakkor egykori csapattársa, Fabulya György állapotáról. A korábbi labdarúgónak ősszel a halálhírét is bejelentették, később kiderült, Fabulya - ha súlyos betegen is - de él. Most az egyik lábát amputálták. Emlékezetesebb karácsonyt is el tudott képzelni a kilencszeres válogatott Pásztor, aki korábbi játékosával, a válogatott Mracskó Mihállyal egyetemben Szenteste előtt meglátogatja korábbi csapattársát, Fabulyát a békéscsabai kórházban.

Múlt csütörtökön amputálták az egyik lábát

– mondta a Borsnak Pásztor. – Szegény Gyuri nincs jól, ezért üdítőt, ásványvizet, déligyümölcsöt viszünk neki, rajong a banánért. Mindössze negyven kiló a testsúlya, ugyanis az utóbbi két évtizedben az élete zsákutcába került, hajléktalanként éldegélt, egyszer már tévesen holt hírét is keltették. Ha az ágyánál beszélgetünk, természetesen felmerül az is, hogy 1988-ban a Békéscsaba a Bp. Honvédot a szolnoki MNK-döntőben 3-2-re verte, és erre mindmáig büszkék vagyunk.

Fabulya György életmentő műtéten esett át

A korábban Békéscsaba díszpolgári címét is kiérdemlő Pásztor elújságolta: ötven év fűzi Békéscsabához, volt ott játékos, és a csapat vezetőedzője is.

Csodás évtizedek... Bár amikor húszéves koromban elhagytam Vencsellőt, azt mondtam magamban: ha egy hónap után nem érzem azt, hogy viszem valamire a lila-fehéreknél, akkor visszaköltözöm a szülőfalumba, amely híres a Dessewffy kastélyáról.

Az egykori pengés játékmester persze bizonyított Csabán, mivel átadásai radarpontosan érkeztek a társaihoz, mai kifejezéssel élve: olvasta a játékot.

– Az NB III-ban pillanatnyilag éllovas a Békéscsaba, és ha az idény végén ez így marad, rájátszásban küzdhet az NB II-ért. Az élvonal már fogasabb kérdés, erre egy ideig ne nagyon számítson a csabai drukker.

Annak érdekében, hogy ismét feljussanak az élvonalba, szívvel-lélekkel segít. Lévén szaktanácsadó a klubnál, valamennyi tréningen és mérkőzésen ott van, de nem szól bele semmibe, csak akkor, ha kikérik a véleményét.