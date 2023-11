„Fájdalmasan hiányzik” – Schumacher fia kiöntötte a lelkét

Hónapokig tartó bizonytalanság után eldőlt Mick Schumacher jövője. 2024-ben is marad ugyan a Forma–1-ben szereplő Mercedes istálló teszt- és tartalékpilótája, de az Alpine színeiben a hosszú távú gyorsasági autóversenyeken (WEC) – többek között a legendás Le Mans-i 24 órás viadalon is – fog szerepelni. A 24 éves versenyző ezzel újabb fronton lép apja nyomdokaiba, hiszen a hétszeres F1-világbajnok Michael Schumacher is kirándult anno a zárt, kétüléses autók világába.

Mick Schumacher 2024-ben az Alpine versenyzője lesz - de nem a Forma-1-ben Fotó: Instagram/alpine_endurance_team

A „kis Schumi” ha nem is boldogan, de megkönnyebbülve nyilatkozott, miután a hosszú bizonytalanság után eldőlt: jövőre sem jut helyhez a Forma–1-ben, de legalább máshol versenyezhet.

– Új korszak kezdődik számomra az Alpine-nal a hosszú távú világbajnokságon. Az autó lenyűgöző, alig várom, hogy nekivágjunk – mondta Mick Schumacher, akinek az új csapattársai között lesz az osztrák színekben versenyző Habsburg Ferdinánd is (IV. Károly magyar király 26 éves dédunokája, aki magyar állampolgársággal is rendelkezik).

Idén fájdalmasan hiányzik a versenyzés. Ez az, amit gyerekkorom óta szeretek, és néha nehéz volt látni a többi pilótát a pályán

– vallotta be a Schumacher fiú.

A szezon jövő márciusban kezdődik, több 6 órás mellett a programjában természetesen a 24 órás Le Mans-i versennyel, amelyen korábban többek között Fernando Alonso is nyert már. Ugyanott Mick apja, Michael Schumacher 1991-ben ötödik helyig jutott, két másik futamot ellenben megnyert a Sauber-Mercedesszel.