Fantasztikus a boldogság, Ronaldo az új otthonában ünnepelt

Egy éve él luxuskörülmények között az araboknál Cristiano Ronaldo. Az al-Naszr együttesének világsztárja családjával szállodai lakosztályából költözött be álmai szaúd-arábiai otthonába, itt ünnepelték már Ronaldo és Georgina első közös gyermekének születésnapját. Alana Martina november 12-én töltötte be hatodik évét, a bulin természetesen ott volt az összes testvér is. A közösségi oldalra feltöltött videóból jól látszik, nem aprózták el Ronaldóék a zsúrt.

A család Rijád 302 méteres felhőkarcolójából költözött át egy ottani kertes, medencés házba.