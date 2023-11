"Vártuk őt, de mindhiába" - rengeteg gyászolják az elhunyt Fradi-legendát

Emlékszem, 1981 nyarán a fonyódi edzőtáborban készültünk, ahová János természetesen lehozta imádott autóját. Gerendákkal lezárta azt az utcát, ahol a Fradi-állomány lakott, mert azt mondta, ott ne legyen forgalom, mert még a porszemtől is féltette a Mercijét. A gondnok viszont nem szólt neki, hogy kerítést fest, ezért az autót számos festékpötty borította. No, akkor elszabadult a pokol, az amúgy a külsejére is sokat adó fess Póth Öcsi nem nagyon válogatott a jelzőkben…