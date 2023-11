Rá sem lehet ismerni Neymarra, mindenkit lesokkolt – fotó

November elején több mint négy órás műtéten esett át Neymar, a brazil világklasszis rehabilitációja legalább fél év lesz, amivel eldőlt, hogy az idei szezonban már nem lép pályára. A 31 éves futballista úgy tűnik, hogy unja a lábadozást és új hajstílust villantott, ami igencsak merészre sikeredett.

Neymar új külsővel jelentkezett az Instagramján Fotó: neymarjr / Instagram

Az extravagáns frizuráiról is ismert játékos ezúttal nem cifrázta túl és szinte teljesen megkopasztotta magát. Ez akár egy reflektálás is lehet a braziltól a közelmúlt történéseire. Neymar elmúlt hónapjai nem alakultak igazán jól: a nyáron nagyon szeretett volna visszatérni a Barcelonába, a vezetőedző, Xavi viszont nem kért belőle. Így került a szaúdi al-Hilalhoz, ahol viszont nem sok játéklehetőséghez jutott, miután október közepén Uruguay ellen megsérült a brazil válogatottban, az elülső keresztszalagja és meniszkusza is elszakadt, emiatt kellett novemberben megműteni.

A magánéletében ugyan egy nagy mérföldkő jött októberben, ugyanis megszületett kislánya, Mavie. Múlt héten viszont Brazíliában emberrablók törtek be párja, Bruna Biancardi otthonába, ahol rá és az egy hónapos kislányára vadásztak, ők azonban akkor nem tartózkodtak otthon, csak a nagyszülők.